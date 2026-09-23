Στη σύλληψη αστυνομικού, σε περιοχή της Μαγνησίας, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, έπειτα από καταγγελία οδηγού για χρηματική απαίτηση προκειμένου να του επιστραφούν πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αστυνομικός συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, και αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ταυτοτήτων.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την καταγγελία οδηγού, ο οποίος ανέφερε ότι ο αστυνομικός τού ζήτησε συνολικά 700 ευρώ, σε δύο δόσεις, προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί εξαιτίας τροχονομικής παράβασης.

Ο οδηγός, θεωρώντας αρχικά ότι επρόκειτο για νόμιμη διαδικασία, μετέβη στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα και παρέδωσε στον κατηγορούμενο το ποσό των 350 ευρώ, παραλαμβάνοντας στη συνέχεια τις πινακίδες του.

Πριν από την καταβολή της δεύτερης δόσης, ενημέρωσε αξιωματικό άλλης αστυνομικής υπηρεσίας για όσα είχαν συμβεί. Τότε ξεκίνησε προανακριτική έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Κατά την προγραμματισμένη συνάντηση για τη δεύτερη πληρωμή, ο αστυνομικός φέρεται να παρέλαβε προσημειωμένο ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη.

Ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα χρήματα τοποθετήθηκαν σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Βρέθηκαν ακόμη 800 ευρώ στο γραφείο του

Η έρευνα που ακολούθησε στο γραφείο του αστυνομικού αποκάλυψε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ακόμη τρεις παρόμοιους φακέλους, μέσα στους οποίους βρέθηκε συνολικό ποσό 800 ευρώ.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι τα χρήματα αυτά είχαν δοθεί από άλλους τρεις οδηγούς ως αθέμιτο χρηματικό αντάλλαγμα.

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε παλαιότερες περιπτώσεις. Από την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026 ο ίδιος αστυνομικός φέρεται να είχε λάβει, με παρόμοια διαδικασία, συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμη τρεις οδηγούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες.

Προηγήθηκε κατάλληλη διερεύνηση καταγγελίας οδηγού, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω αστυνομικός ζήτησε από τον ίδιο να του καταβάλει σε δύο δόσεις το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης.

Ακολούθως ο οδηγός, έχοντας πειστεί ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, μετέβη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου παρέδωσε στον αστυνομικό το ποσό των 350 ευρώ και παρέλαβε τις πινακίδες.

Πριν την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό Αξιωματικό άλλης αστυνομικής Υπηρεσίας και ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνάντηση για την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη.

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση, ο κατηγορούμενος τοποθέτησε τα χρήματα μέσα σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Κατά την έρευνα στο γραφείο του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν -3- όμοιοι φάκελοι, που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία, όπως διακριβώθηκε, ο αστυνομικός είχε παραλάβει από έτερους 3 οδηγούς, ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα.

Παράλληλα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026, παρέλαβε με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμα 3 οδηγούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή».

Πηγή: thenewspaper.gr