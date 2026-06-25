Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Χανίων σε συνάδελφό τους, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και υπόθεση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου έγινε η σύλληψη του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος υπηρετεί με απόσπαση στην περιοχή και δεν είναι ντόπιος. Στις αστυνομικές Αρχές αρχικά έφτασε μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του αξιωματικού και στη συνέχεια συνελήφθη.

Ο συλληφθείς στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε στρατηγική θέση στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να εμπλέκεται σε άλλη μια υπόθεση, η οποία αφορά ασέλγεια σε ανήλικο κάτω των 10 ετών, που τελικά τέθηκε στο αρχείο.

Σημειώνεται πως τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι στα όρια του αυτόφωρου, όμως η υπόθεση ναρκωτικών, για την οποία επίσης συνελήφθη είναι.

Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως στην Εισαγγελική Αρχή για να ακολουθηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες.

Πηγή: Patris