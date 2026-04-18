Σε θρίλερ εξελίσσεται υπόθεση με βρέφος στη Θεσσαλονίκη, μετά από τη σύλληψη ενός 48χρονου δικηγόρου και της 20χρονης μητέρας του μωρού, με την Εισαγγελέα να τους ασκεί δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Γιατί κατηγορούνται ο 48χρονος δικηγόρος και η 20χρονη

Τα δύο άτομα, ο 48χρονος δικηγόρος και η 20χρονη αλλοδαπή, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Η Εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Η καταγγελία έγινε από το ιατρικό προσωπικό της Κλινικής, καθώς οι ενέργειές τους κίνησαν υποψίες. Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν, παραμένουν υπό κράτηση. Ενώ το μωρό, με εντολή Εισαγγελέα, βρίσκεται σε Νεογνολογική Κλινική.

Σύμφωνο συμβίωσης που λύθηκε την επόμενη μέρα της γέννησης του παιδιού

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival, τον Μάρτιο του 2026, ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος, και προχώρησαν στη σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου 2026 γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των δύο, ενώ την επόμενη ημέρα το Σύμφωνο Συμβίωσης λύθηκε.

Χθες, μετά τη λήψη εξιτηρίου από Ιδιωτική Κλινική, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα. Ο 48χρονος είχε μαζί του το βρέφος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσέλαβε και βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.

