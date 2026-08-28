Στη σύλληψη δύο ατόμων που επιχείρησαν να προκαλέσουν πυρκαγιές σε Αθήνα και Καλαμάτα προχώρησαν τα στελέχη των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8) στην Αθήνα, όταν ένας 36χρονος με καταγωγή από το Μπανγκλαντές προσήχθη αρχικά από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθως συνελήφθη από το αρμόδιο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για απόπειρα εμπρησμού στον Βοτανικό Κήπο. Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, ο 36χρονος εντοπίστηκε να κρατά μια σακούλα γεμάτη με χαρτιά, στα οποία είχε ήδη βάλει φωτιά. Ευτυχώς, η έγκαιρη παρέμβαση των Αρχών τον απέτρεψε από το να πετάξει την αναμμένη σακούλα, γλιτώνοντας τη δασική βλάστηση από βέβαιη ανάφλεξη. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, συνελήφθη στην Καλαμάτα ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας, ο εν λόγω άνδρας έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα μέσα σε οικόπεδο δύο φορές μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Η πρώτη εστία άναψε την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, γύρω στις 17:30, ενώ η δεύτερη την Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, λίγο πριν τις 15:00. Μάλιστα, ο 60χρονος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών και για άλλες τέσσερις παλαιότερες πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει σε κοντινή απόσταση, καθώς διαπιστώθηκε κοινός τρόπος δράσης (modus operandi). Ο κατηγορούμενος κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Με αφορμή τα περιστατικά αυτά, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) υπογραμμίζει ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη επίδοξων εμπρηστών συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν πιστά τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, έστω και από αμέλεια.

Σε σχετική ανακοίνωση-μήνυμα ξεκαθαρίζεται η στάση των Αρχών: «Το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει με τη δέουσα αυστηρότητα και επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».