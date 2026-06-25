Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου, μια 71χρονη και ένας 68χρονος, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες κατελήφθησαν να διαθέτουν προς πώληση απομιμητικά κοσμήματα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Δείτε εικόνες από τα κοσμήματα – «μαιμού»:

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με καταστήματα λιανικού εμπορίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα οποία διέθεταν προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια, οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν κατά τις μεσημβρινές ώρες της 24ης Ιουνίου τους κατηγορούμενους και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά τους.

Μετά από έρευνα στα εν λόγω καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 43 απομιμητικά προϊόντα, όπως ενδεικτικά σκουλαρίκια, κολιέ και βραχιόλια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.