Στη σύλληψη δύο νεαρών, ενός 18χρονου ξένης καταγωγής και ενός 16χρονου Έλληνα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από βίαιη ληστεία που σημειώθηκε σε βάρος ενός 15χρονου αγοριού μέσα στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός».

Η επίθεση καταγράφηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο δράστες προσέγγισαν τον ανήλικο την ώρα που εκείνος κατευθυνόταν προς τα ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων. Ασκώντας του σωματική βία, του άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και τράπηκαν άμεσα σε φυγή.

Η κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε στον γρήγορο εντοπισμό τους. Έπειτα από στοχευμένες αναζητήσεις και προανάκριση, αστυνομικοί του ειδικού σχεδίου ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, εντόπισαν τους δύο νεαρούς το απόγευμα της επόμενης ημέρας (2 Νοεμβρίου). Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στον σταθμό του Μετρό «Νίκαια» και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο νεαροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ληστείας κατά συναυτουργία, οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Δίωξης του Κορυδαλλού.