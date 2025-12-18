Δυο νεαροί τράπερς συνελήφθησαν από την Δίωξη Ναρκωτικών για εμπόριο παράνομων ουσιών, είτε χέρι με χέρι, είτε με την διαδικασία της … «παράδοσης κατ’ οίκον».

Οι καλλιτέχνες, τα βίντεο των οποίων έχουν χιλιάδες θεάσεις στο διαδίκτυο, είχαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων,

κατεργασμένη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 907,5 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15 κιλών και 153,5 γραμμαρίων,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

καταμετρητής χρημάτων,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των 51.490 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση των Διωκτικών Αρχών, «το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την εγκληματική της δράση υπερβαίνει τις 95.000 ευρώ».

Δείτε βίντεο από τους τράπερς:

«Η δράση τους είναι τουλάχιστον επτά μήνες και η διακίνηση γινόταν από τον 30χρονο τράπερ ο οποίος χρησιμοποιούσε ένα μηχανάκι», λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να περάσουν χειροπέδες στον 22χρονο «προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του».

Μαζί με τους τράπερ συνελήφθησαν δύο ακόμα άτομα, ο πατέρας του ενός, ο οποίος «ήταν υπεύθυνος για την εύρεση, φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη συγκομιδή και φύλαξη των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης» και ένας 30χρονος, «υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση των ποσοτήτων».

Η έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών έγινε σε πολυκατοικία της Κυψέλης καθώς είχαν διαπιστώσει ότι «κατόπιν προσυνεννοημένων συναντήσεων, διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας σε διάφορα άτομα, πουλώντας την ακατέργαστη κάνναβη προς 2.500 ευρώ το κιλό, και την κατεργασμένη προς 5.000 ευρώ το κιλό».

Οι τέσσερις συλληφθέντες αύριο το πρωί θα απολογηθούν στον Ανακριτή.