Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε γιατρό που εκμεταλλευόταν την ιδιότητα του και διακινούσε συνταγές για προμήθεια ναρκωτικών δισκίων .

Το βράδυ της Δευτέρας 13 Απριλίου, συνελήφθη ο 51χρονος στην περιοχή της Ομόνοιας, αφού οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται πεζός και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 συνταγές ναρκωτικών δισκίων που είχαν εκδοθεί από τον 51χρονο, τις οποίες διακινούσε σε άτομα στο κέντρο της Αθήνας έναντι χρηματικού ποσού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.