Στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν χθες, Σάββατο 18 Ιουλίου, οι αρχές στην Αθήνα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η συλληφθείσα κατηγορείται για την πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων, με την επιχείρηση να υλοποιείται από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕ) Αθηνών, οι οποίοι έχουν αναλάβει και την προανάκριση.

Την ίδια στιγμή, στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε υπολείμματα καπνίσματος σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Χίου.

Η συγκεκριμένη χρηματική ποινή βεβαιώθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.