Μπλόκο σε ένα διευρυμένο δίκτυο απατεώνων, που είχε γίνει ο εφιάλτης των ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποκομίζοντας λεία πάνω από 410.000 ευρώ, έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Μετά από μια γιγαντιαία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, οι Αρχές κατάφεραν να εξαρθρώσουν τρεις συγγενικές εγκληματικές οργανώσεις, περνώντας χειροπέδες σε τέσσερα κεντρικά στελέχη τους.

Στη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται συνολικά 18 Έλληνες, καθώς και 8 ακόμη άγνωστοι συνεργοί τους. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές και αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες (και μέσω υπολογιστή), διακεκριμένες κλοπές, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η μεθοδική έρευνα της Ασφάλειας, η οποία διήρκεσε πολλούς μήνες, αποκάλυψε ότι η δράση των τριών αυτών ομάδων είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Αν και λειτουργούσαν ως διακριτές ομάδες, είχαν στενούς συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους και είχαν απλώσει τα πλοκάματά τους σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το «κόλπο» με τη ΔΕΔΔΗΕ και η τρομοκράτηση των θυμάτων

Οι δράστες είχαν στήσει αυτοσχέδια τηλεφωνικά κέντρα μέσα στα ίδια τους τα σπίτια σε Αττική και Αργολίδα. Χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις με στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων («ghost persons»), εντόπιζαν ανυποψίαστους ηλικιωμένους και τους καλούσαν προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΔΔΗΕ.

Με το πρόσχημα ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος έκρηξης λόγω σοβαρής διαρροής ρεύματος, σκόρπιζαν τον πανικό στα θύματα και τα έπειθαν να μαζέψουν άρον-άρον όλες τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους. Για να γίνουν μάλιστα απόλυτα πιστευτοί, χρησιμοποιούσαν ψεύτικα ονόματα και πραγματοποιούσαν βιντεοκλήσεις, έχοντας τοποθετήσει ως «profile picture» το επίσημο λογότυπο της εταιρείας ηλεκτρισμού.

«Αλουμινόχαρτο» και απασχόληση: Οι δύο μέθοδοι των «εισπρακτόρων»

Την ώρα που ο «τηλεφωνητής» κρατούσε το θύμα στη γραμμή, οι λεγόμενοι «εισπράκτορες» της οργάνωσης έφταναν αστραπιαία έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου. Εκεί εφάρμοζαν δύο συγκεκριμένα σενάρια:

Η «ανέπαφη» αρπαγή: Έπειθαν τους ηλικιωμένους να τυλίξουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους σε αλουμινόχαρτο ή να τα βάλουν σε λεκάνες και να τα αφήσουν στην είσοδο ή στο μπαλκόνι. Οι δράστες τα άρπαζαν και εξαφανίζονταν χωρίς να έρθουν σε οπτική επαφή μαζί τους.

Η μέθοδος της απασχόλησης: Αν το θύμα δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι, οι δράστες έμπαιναν μέσα. Όσο ο ηλικιωμένος μιλούσε στο τηλέφωνο με τον υποτιθέμενο τεχνικό, οι συνεργοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απάτης, οι δράστες πετούσαν τις συσκευές και τις κάρτες SIM, ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.

Ο απολογισμός της εγκληματικής δράσης

Η αστυνομική έρευνα κατάφερε να χαρτογραφήσει τη δραστηριότητα και των τριών ομάδων:

1η Εγκληματική Οργάνωση (έδρασε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 8 αξιόποινες πράξεις στην Αττική (εκ των οποίων τέσσερις σε απόπειρα), με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 180.700 ευρώ.

2η Εγκληματική Οργάνωση (με διαρκή και συνεχιζόμενη δράση): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 10 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 16 αξιόποινες πράξεις (εκ των οποίων 5 σε απόπειρα), αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 161.050 ευρώ.

3η Εγκληματική Οργάνωση (έδρασε έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν 7 αξιόποινες πράξεις με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 71.100 ευρώ. Η δράση τους τερματίστηκε μετά τη σύλληψη μελών της τον Δεκέμβριο του 2025.

Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, πλήθος κινητών τηλεφώνων, δεκάδες κάρτες SIM, φορητοί υπολογιστές και στικάκια USB. Οι συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας.