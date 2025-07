Ο Μολδαβός μεγιστάνας και πολιτικός Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε «Ερυθρά Αγγελία» της Interpol για οργανωμένη απάτη, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Πλαχότνιουκ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με έναν ακόμη άνδρα για το Ντουμπάι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ζούσε με την οικογένειά του στα νότια προάστια της Αθήνας.

Νωρίτερα, η Μολδαβία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να εκδώσουν τον μεγιστάνα και πρώην μέλος του κοινοβουλίου Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ, που κατηγορείται για συμμετοχή σε κλοπή 1 δισ. δολ. από τράπεζες το 2014-2015.

Ο Πλαχότνιουκ, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Μολδαβίας, είχε μεγάλη επιρροή στην πολιτική ζωή ενώ ηγείτο του Δημοκρατικού Κόμματος και είχε υπηρετήσει τρεις φορές ως μέλος του κοινοβουλίου.

❕ Oligarch Vladimir Plahotniuc — Moldova’s Former Shadow Ruler — Arrested in Greece

Plahotniuc is linked to a massive banking fraud scandal: in 2014, $1 billion — around 12% of Moldova’s GDP — vanished from the country’s banking system.

While pro-Kremlin oligarch Ilan Shor was… pic.twitter.com/3SGJ4byNb1

— NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2025