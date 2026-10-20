Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία, το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, σε πέντε ανήλικους, ηλικίας 13, 16 και 17 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπές.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου στο πλαίσιο αναζητήσεων ατόμων που προέβαιναν σε κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν προϊόντα που είχαν αφαιρέσει λίγο πριν τη σύλληψη από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και ένας ειδικά διαμορφωμένος μαγνήτης, τον οποίο χρησιμοποιούσαν για να απενεργοποιούν τα αντικλεπτικά των ρούχων.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.