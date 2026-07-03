Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της πτώσης του 17χρονου Βρετανού τουρίστα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, καθώς οι έρευνες της Αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη ενός υπαλλήλου περιπτέρου. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με πολλαπλά κατάγματα και με βάση τις εξετάσεις του είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι πούλησε αλκοολούχα ποτά στον ανήλικο, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί προστασίας των ανηλίκων από το αλκοόλ, λίγη ώρα πριν σημειωθεί το σοβαρό ατύχημα που έστειλε τον νεαρό στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της σύλληψης και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, που ανέλαβαν την εξιχνίαση των συνθηκών της πτώσης του νεαρού, κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του 17χρονου πριν βρεθεί στο κενό.

Όπως προέκυψε, ο νεαρός Βρετανός είχε επισκεφθεί νωρίτερα το συγκεκριμένο περίπτερο της περιοχής, από όπου και προμηθεύτηκε τα ποτά, τα οποία κατανάλωσε μαζί με φίλο του. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως για να προμηθευτούν οι δύο ανήλικοι τα ποτά έδειξαν στον υπάλληλο πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων, οι αρχές προχώρησαν άμεσα στον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπαλλήλου στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και της παράνομης διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών σε ανήλικο.

Στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα ο 17χρονος τουρίστας

Την ίδια ώρα, ο έφηβος τουρίστας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το ΕΚΑΒ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ο νεαρός είναι εγκεφαλικά νεκρός μετά την πτώση του από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, στην οδό Σουρή, με τις αρχές να θεωρούν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ ως τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στο να χάσει την ισορροπία του. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβάλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.