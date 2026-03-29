Προσποιούνταν ότι είχαν προβλήματα ακοής και μάζευαν χρήματα για λογαριασμό Συλλόγου Προστασίας Κωφών. Όμως οι τρεις Ρουμάνες, ηλικίας 21, 15 και 14 ετών, άκουγαν μια χαρά και τα χρήματα πήγαιναν στις… τσέπες τους καθώς ο Σύλλογος ήταν… ανύπαρκτος.

Ωστόσο, δεν άκουσαν τους αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών που χθες το μεσημέρι τις πλησίασαν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και τους πέρασαν χειροπέδες.

Το «καρτέρι» στους ανυποψίαστους περαστικούς που έδειχναν συμπόνια για τα άτομα με προβλήματα ακοής, είχε στηθεί έξω από πολυκατάστημα.

Όταν οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, βρήκαν στην κατοχή των τριών γυναικών 90 ευρώ και 4 σημειωματάρια με σημειώσεις συνεισφορών από περαστικούς στον υποτιθέμενο Σύλλογο Προστασίας Κωφών.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.