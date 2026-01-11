Στη σύλληψη τριών γυναικών που επιχείρησαν να εξάγουν αεροπορικώς στην Ιταλία μεγάλη ποσότητα κάνναβης, προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1) η υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις αλλοδαπές ηλικίας 29, 33 και 37 ετών αντίστοιχα, μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από τη χώρα μας προς περιοχή της Ιταλίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, συνολικά κατελήφθησαν να έχουν αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.