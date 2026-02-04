Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές το απόγευμα της Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου σε δύο άνδρες, 20 και 22 ετών, καθώς και σε έναν 46χρονο για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν άτομα εντός καταστήματος ψιλικών, την κίνηση των οποίων έκριναν ύποπτη και προχώρησαν σε έλεγχο.

Όταν οι δράστες τους είδαν, έσβησαν τα φώτα του καταστήματος στην περιοχή του Περιστερίου και προσπάθησαν να κρυφτούν σε χώρους στο εσωτερικό του, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο, καθώς όπως διαπιστώθηκε πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες καπνικών προϊόντων που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.691 καπνικά προϊόντα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.