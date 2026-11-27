Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του ξυλοδαρμού του διευθύνοντος συμβούλου της Cepal, Θεόδωρου Αθανασόπουλου, ο οποίος είχε σημειωθεί στις 3 Μαρτίου του 2026.

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές για την συγκεκριμένη υπόθεση. Σημειώνεται ότι η Cepal Hellas είναι χρηματοοικονομική εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση κόκκινων δανείων.

Μεταξύ των δραστών βρίσκεται ένας 39χρονος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, αφού συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες όταν εντοπίστηκε να οδηγεί μια Porsche. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών έκαναν έρευνα στο σπίτι του και εντόπισαν καλάσνικοφ, πιστόλια, πλαστά έγγραφα, εκατοντάδες λίρες και περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι άλλοι δυο, που συνελήφθησαν από τις Αρχές είναι δυο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 38 ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 39χρονος μαζί με τους άλλους δύο δράστες εγκλώβισαν τον CEO της εταιρείας σε δρόμο της Κηφισιάς.

Το αυτοκίνητο του κ. Αθανασόπουλου εμβολίστηκε από το όχημα των συλληφθέντων και αμέσως του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο μετά τον ξυλοδαρμό.

Οι συλληφθέντες του ξυλοδαρμού έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν με ξυλοδαρμούς, ληστείες και ναρκωτικά.