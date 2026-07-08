Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον ο φερόμενος ως αρχηγός μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, η οποία ειδικευόταν στις ανατινάξεις ΑΤΜ και στις κλοπές αυτοκινήτων. Η σύλληψη του ηγετικού στελέχους πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 7 Ιουλίου 2026, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας.

Παράλληλα με τη σύλληψη, οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος. Σημειώνεται ότι εις βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα για σωρεία βαρύτατων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκρήξεις, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2025, μετά από χτύπημα στην Αργολίδα, τα μέλη της δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. για να ξεφύγουν.

Να αναφέρουμε, επίσης, ότι αντίστοιχο περιστατικό ανατίναξης ATM στην Αργολίδα και συγκεκριμένα στα Φίχτια του Δήμου Άργους-Μυκηνών, είχε σημειωθεί και πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2026. Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δράστες έφυγαν με άδεια χέρια.

Το προφίλ και η δράση της οργάνωσης

Η εξάρθρωση της σπείρας είναι αποτέλεσμα πολύμηνων ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. Όπως διαπιστώθηκε, η ομάδα είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, βάζοντας στο στόχαστρο τραπεζικά μηχανήματα στην ελληνική επαρχία.

Ο ρόλος του συλληφθέντος αρχηγού ήταν κομβικός, καθώς ήταν εκείνος που παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία και καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη. Ο τρόπος λειτουργίας τους (modus operandi) ήταν ιδιαίτερα μεθοδικός:

Κλεμμένα οχήματα: Αφαιρούσαν αυτοκίνητα από την Αττική, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» για να μεταβούν στους στόχους τους στην επαρχία.

Βαρύς οπλισμός: Ήταν πάντα οπλισμένοι και έτοιμοι για όλα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διαφυγή τους.

Ανατινάξεις εξπρές: Χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικούς τροχούς κοπής και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς για να σπάσουν τα χρηματοκιβώτια των ΑΤΜ και να αρπάξουν τις κασετίνες με τα μετρητά.

Για να μην αφήνουν ίχνη, οι δράστες απέφευγαν συστηματικά τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων, φορούσαν κουκούλες και χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό που εμπόδιζε τον εντοπισμό DNA.

Τα ευρήματα και η λεία των 440.000 Ευρώ

Από τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο επιχειρησιακά αυτοκίνητα, το ποσό των 300 ευρώ, ένα drone, πλήθος sim και κινητών, εργαλεία διάρρηξης, καθώς και 26 γραμμάρια κάνναβης.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομική έρευνα έχει εξιχνιάσει:

– 9 περιπτώσεις εκρήξεων σε ΑΤΜ (εκ των οποίων οι 2 σε βαθμό απόπειρας)

– 3 κλοπές οχημάτων και 2 κλοπές πινακίδων

– Κλοπές πυροσβεστήρων και ενός πομποδέκτη διοδίων

Η επικινδυνότητα της συγκεκριμένης σπείρας αποτυπώνεται στο γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2025, μετά από χτύπημα στην Αργολίδα, τα μέλη της δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. για να ξεφύγουν.

Τα συνολικά κέρδη από την εγκληματική τους δραστηριότητα αγγίζουν ήδη τις 440.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη των συνεργών του.

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