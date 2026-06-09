Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, καταδικάστηκε χειρουργός.

Ο λόγος ήταν η προληπτική μαστεκτομή που έκανε σε ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης απέδωσε στο γιατρό κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό πλημμελήματος κατά μετατροπή της κατηγορίας από κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Αναγνωρίστηκαν επιπλέον δύο ελαφρυντικά: η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά του, αλλά και η ειλικρινής μεταμέλειά του.

Το χρονικό της απάτης και η κατάθεση της 60χρονης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, η υπόθεση ξεκίνησε στο φθινόπωρο του 2018.

Η καταγγέλλουσα, 60 ετών σήμερα, υποβαλλόταν σε τακτικούς ελέγχους, λόγω οικογενειακού ιστορικού. Όταν εντοπίστηκαν κάποιες ασβεστώσεις στο στήθος της, ο κατηγορούμενος, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις, της πρότεινε να κάνει ένα εξειδικευμένο γονιδιακό τεστ, για το οποίο εισέπραξε από την ίδια το ποσό των 800 ευρώ.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο γιατρός την ενημέρωσε προφορικά ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά και ότι έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό, υποβλήθηκε στο χειρουργείο μέσα σε λίγες ημέρες, όπως κατέθεσε η 60χρονη στο δικαστήριο.

Μετά την επέμβαση, η υγεία της γυναίκας παρουσίασε βαρύτατες επιπλοκές που την ανάγκασαν να προχωρήσει σε αφαίρεση των ενθεμάτων, υπομένοντας πολύμηνη ταλαιπωρία.

Ψάχνοντας τα αίτια των επιπλοκών, η 60χρονη επικοινώνησε με αρμόδιο Ερευνητικό Κέντρο και ενημερώθηκε επίσημα ότι το γονιδιακό της τεστ δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ από τον χειρουργό.

Όταν τελικά υποβλήθηκε στην εξέταση, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. «Αν το γνώριζα, δεν θα προχωρούσα ποτέ σε αυτή την ακρωτηριαστική πράξη», κατέθεσε στο δικαστήριο η γυναίκα.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος γιατρός αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η απόφαση για τη μαστεκτομή ήταν ιατρικά ορθή και ελήφθη από κοινού με την ασθενή.

Υποστήριξε ότι το βαρύ οικογενειακό ιστορικό, οι ασβεστώσεις και η ηλικία της ήταν επαρκείς παράγοντες για το χειρουργείο, ενώ ισχυρίστηκε ότι «έπαιξε ρόλο και το αισθητικό κομμάτι». Παράλληλα, αρνήθηκε ότι εξαπάτησε τη γυναίκα με το γονιδιακό τεστ και δήλωσε ότι «οι περισσότεροι συνάδελφοί του θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο».

Η 60χρονη γυναίκα προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν, επιδικάζοντάς της αποζημίωση.