Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου στην Ραφήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina, το πολεμικό υλικό βρέθηκε σε οικόπεδο στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο του Στρατού, προκειμένου να περισυλλέξουν με ασφάλεια το πυρομαχικό και να το απομακρύνουν από την περιοχή.

Η επιχείρηση για την περισυλλογή της χειροβομβίδας ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς του Στρατού να προχωρούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία.