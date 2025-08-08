Συναγερμός για μια ακόμα φορά μέσα στην ημέρα, έχει σημάνει στην Πυροσβεστική αφού έχει ξεσπάσει πυρκαγιά κοντά στο Χελιδόνι του δήμου Αρχ. Ολυμπίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση… ο καπνός από την φωτιά είναι ορατός σε πολύ μεγάλη απόσταση. Η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις λόγω της έντασης του ανέμου που πνέει…

Την ίδια στιγμή αποκαΐδια και στάχτες καθώς και έντονη μυρωδιά καμένου έχει φτάσει μέχρι τον Πύργο…

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ήχησε και το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών…