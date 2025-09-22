Ένας μεθυσμένος οδηγός μετά από ανεξέλεγκτη πορεία με το αυτοκίνητό του έπεσε σε ταξί, λεωφορεία αλλά και διερχόμενα οχήματα. Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς αυτόπτες μάρτυρες είπαν, ότι πέρασε οριακά από πεζούς καθώς και τους οδηγούς ταξί που κάνουν πιάτσα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενώ αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο Μύρων Κανάκης ο οποίος και γνωστοποίησε το συμβάν μέσω ανάρτησής του στο προσωπικό του προφίλ στο facebook.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πριν από περίπου μιάμιση ώρα έγινε ένα ατύχημα στο κεντρικότερο σημείο της Χερσονήσου, λίγα μέτρα μετά το βενζινάδικο.

Αλλοδαπός οδηγός, επισκέπτης, μεθυσμένος, διασχίζοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα τον κεντρικό δρόμο – τη μοναδική οδική αρτηρία μιας περιοχής με περισσότερους από 100 χιλιάδες κόσμο (επισκέπτες, μόνιμους κατοίκους και εργαζόμενους) – έπεσε απάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα: ένα λεωφορείο που προφανώς έκανε άφιξη επισκεπτών και ένα ταξί, καταστρέφοντάς τα.

Μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι πέρασε οριακά από πεζούς καθώς και τους οδηγούς ταξί που κάνουν πιάτσα.

Το μόνο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι το πόσο αναγκαίο είναι το νέο Σχέδιο Πόλης της Χερσονήσου, η χάραξη μιας νέας οδικής αρτηρίας και ο χαρακτηρισμός της Ελ. Βενιζέλου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας ή, ιδανικά, η πεζοδρόμηση αυτής. Αρκετά με την κωλυσιεργία του κεντρικού κράτους και τη γραφειοκρατία. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν τα δέοντα. Είναι ντροπή να υφίσταται ακόμη ένα Σχέδιο Πόλης που είχε χαραχτεί το 1971…».