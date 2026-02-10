Βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει λεωφορείο να προσπαθεί να στρίψει δεξιά στη Χερσόνησο και, λόγω της προβληματικής χάραξης του δρόμου και της στενότητας του χώρου, να αναγκάζεται να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για λίγες στιγμές, η κατάσταση μοιάζει εκτός ελέγχου, καθώς τα διερχόμενα οχήματα φρενάρουν απότομα και η σύγκρουση αποφεύγεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το περιστατικό αυτό, που προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Ώρα Αιχμής» με τον Μάνο Δασκαλάκη, αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την επικίνδυνη καθημερινότητα στη Χερσόνησο — έναν από τους πιο τουριστικούς και πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Κρήτης. Οι στενοί δρόμοι, σχεδιασμένοι για άλλες εποχές, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον σημερινό κυκλοφοριακό φόρτο, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε πραγματικό τεστ νεύρων για οδηγούς και επιβάτες.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες οδηγοί, το πρόβλημα δεν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, αλλά σε σοβαρές ελλείψεις του ίδιου του οδικού δικτύου. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και επισημάνσεις, οι επικίνδυνες αυτές εικόνες έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Μοναδική αχτίδα ελπίδας αποτελεί το σχέδιο της Περιφέρειας για τη δημιουργία κυκλικών κόμβων από την Ανάληψη έως τη Σταλίδα, με πρότυπο τον επιτυχημένο κυκλικό κόμβο στις Γούβες.