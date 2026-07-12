Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12/7) στη Χερσόνησο , όταν ΙΧ αυτοκίνητο, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του, διέλυσε σταθμευμένα οχήματα και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας οδηγός του οχήματος, που έκανε τουρισμό στο νησί με τη συμβία του, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Μετά το ατύχημα υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις από τις αστυνομικές αρχές, με το αλκοτέστ να δείχνει ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ αρκετά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

O άνδρας – τουρίστας συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η γυναίκα που επέβαινε μαζί του στο όχημα διακομίσθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο από όπου και πήρε εξιτήριο.

Το χρονικό του συμβάντος

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακής στον Παλαιό Eθνικό δρόμο στη Χερσόνησο, με τις εικόνες από το βίντεο να αποτυπώνουν τη δραματική εξέλιξη του ατυχήματος.

Οι εικόνες από το βίντεο – ντοκουμέντο του σοκαριστικού τροχαίου ατυχήματος καταγράφουν τη στιγμή που το Ι.Χ. αυτοκίνητο στη Χερσόνησο Ηρακλείου στην Κρήτη ακολουθεί ανεξέλεγκτη πορεία με μεγάλη ταχύτητα, απογειώνεται σχεδόν στον αέρα και καταλήγει να προσκρούει σε δέντρο και στη συνέχεια σε σταθμευμένα οχήματα, πριν ανατραπεί στο οδόστρωμα.

Το υλικό που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αλλά και τις πρώτες στιγμές πανικού που ακολούθησαν.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να ακολουθεί μια τρελή πορεία και μετά την πρόσκρουση στο δέντρο, να εκτοξεύεται και να καταλήγει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, από επιχειρήσεις που βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, πολίτες βγαίνουν έντρομοι και διασχίζουν τον δρόμο για να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα, και γύρω από τα οχήματα.

Αυτόπτης μάρτυρας: «Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα -Αν ήταν καθημερινή, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα»

«Το αυτοκίνητο ερχόταν από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μέσω της Παλιάς Εθνικής οδού. Στη στροφή κινούνταν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ένα παιδί μάς είπε ότι στη Σταλίδα τού έκανε προσπέραση με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά ούτε το αποτύπωμα που άφησε, ούτε οι ζημιές που προκάλεσε. Το όχημα έφυγε από το σημείο, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γύρισε ανάποδα, προσέκρουσε σε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα και σε μια επιχείρηση απέναντι. Στη συνέχεια ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο, περίπου ενάμιση μέτρο πάνω από τον δρόμο, και μετά κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο» δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος, Χάρης Χριστοδουλάκης, ο οποίος πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Μόνο ένας άνθρωπος που εργάζεται σε εμένα και ερχόταν να μου φέρει κάτι, τραυματίστηκε ελαφρά. Στάθηκε τυχερός, γιατί είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα, όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε. Το δικό του αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός.

Δεν φταίει μόνο ο δρόμος. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στις υποδομές. Μεγάλη ευθύνη έχουμε κι εμείς, το αλκοόλ, οι ουσίες και η επικίνδυνη οδήγηση. Είμαστε μια περιοχή που πολλές φορές φτάνει στα άκρα και αυτά τα άκρα έχουν ακραία αποτελέσματα», δήλωσε ο Χάρης Χριστοδουλάκης.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πεζοί στον δρόμο καθώς, λόγω της ημέρας (σ.σ. Κυριακή), η κίνηση ήταν περιορισμένη.

«Αν ήταν καθημερινή, με εργαζόμενους να σχολάνε και περισσότερο κόσμο στον δρόμο, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αν σκεφτεί κανείς ότι με αυτά τα χιλιόμετρα ο οδηγός και η συνοδηγός βγήκαν ζωντανοί και υπάρχει μόνο ένας ελαφρά τραυματίας, είμαστε πραγματικά τυχεροί».

Κώστας Λυγεράκης: «Είχα Άγιο που δεν βρισκόμουν στη θέση του οδηγού»

Ο Κώστας Λυγεράκης είχε πραγματικά Άγιο, με τον ίδιο να περιγράφει τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησε και τον τραυματισμό που υπέστη.

«Εκείνη τη στιγμή βγήκα από το αυτοκίνητο, γιατί πήγα να πάρω κάτι από πίσω, και ξαφνικά βλέπω ένα μαύρο αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Με πέταξε δύο μέτρα μακριά. Έχασα λίγο τις αισθήσεις μου για ελάχιστα δευτερόλεπτα και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι σφάδαζα από τους πόνους στη μέση. Ήταν θέμα δευτερολέπτων. Αν βρισκόμουν ακόμη στη θέση του οδηγού, δεν θα ζούσα. Σαν να είχα Άγιο. Και μάλιστα σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Παϊσίου.

Εγώ έπεσα στο χαντάκι. Μάλλον με χτύπησε λίγο η οροφή του αυτοκινήτου και με πέταξε. Όταν είδα όσα συνέβησαν, σκέφτηκα ότι τελικά δεν είμαστε τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το μοιραίο».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ωστόσο η γυναίκα που επέβαινε στο Ι.Χ. είχε καταφέρει να βγει από το όχημα, πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο τουρίστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Τραυματισμένος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο ένας άνδρας που βρισκόταν σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές από τη σφοδρή πρόσκρουση.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό του, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Με πληροφορίες από neakriti.gr