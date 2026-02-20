Σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό καταγράφηκε στον υγροβιότοπο της Ανάληψης Χερσονήσου, στις εκβολές του Αποσελέμη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Κάτοικοι εντόπισαν σήμερα (20/2) δεκάδες νεκρά ψάρια, πουλιά, πάπιες και βατράχια να επιπλέουν ή να έχουν ξεβραστεί στις όχθες, σε ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Οι εικόνες που καταγράφηκαν χαρακτηρίζονται σοκαριστικές, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο ακόμη και για ένα πουλί που ξεψυχούσε μπροστά στα μάτια τους.

Οι κάτοικοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, ζητώντας την άμεση διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες που μίλησαν στο Patris.gr, το φαινόμενο ενδέχεται να μην οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση.

Όπως εξηγούν, την περίοδο αυτή παρατηρείται έντονη άνθιση φυτοπλαγκτού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη οξυγόνου στο νερό και στη δημιουργία ανοξικών συνθηκών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ψάρια και άλλοι υδρόβιοι οργανισμοί πεθαίνουν από ασφυξία.

Επιστήμονες αναμένεται να μεταβούν στο σημείο για τη συλλογή δειγμάτων, τα οποία θα αναλυθούν σε ειδικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια της οικολογικής καταστροφής.