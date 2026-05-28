Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block 10), ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, υπέβαλαν οι εταιρείες Chevron και HELLENiQ ENERGY, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για θαλάσσια περιοχή που έχει παραχωρηθεί στην HELLENiQ ENERGY και στην οποία – σύμφωνα με το αίτημα που υπέβαλαν οι δυο εταιρείες – εισέρχεται η Chevron με ποσοστό 70 % αναλαμβάνοντας επίσης το ρόλο του εντολοδόχου (Operator) στην παραχώρηση. Η περιοχή έχει έκταση 2.735,79 τ.χλμ. και το βάθος της θάλασσας κυμαίνεται από 500 έως 2.500 μέτρα.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, τα ερευνητικά προγράμματα για την 1η και τη 2η Ερευνητική Φάση του Βασικού Σταδίου Έρευνας έχουν ολοκληρωθεί, και εκκρεμεί η απόφαση εισόδου στην 3η και τελευταία Ερευνητική Φάση που αφορά στην εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η ΕΔΕΥΕΠ αξιολογεί αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης, προκειμένου η υπό διαμόρφωση κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις 2D και 3D σεισμικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 2022 και το 2023 και να συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα δεδομένα που θα αποκτηθούν από τις γειτονικές περιοχές παραχώρησης, καθώς οι αποφάσεις των εταιριών λαμβάνονται πάντα με γνώμονα τη συνολική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

«Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων θα λάβει χώρα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο, με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες, στις τεχνικές απαιτήσεις και στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που διέπουν τις υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα», αναφέρει το ΥΠΕΝ και προσθέτει:

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron και η HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την HELLENiQ ENERGY, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η Πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία. Με σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου».