Κατέβασαν τα ποτήρια και έπιασαν τιμόνι νηφάλιοι, οι οδηγοί στην Αττική. Αυτό έδειξαν οι χιλιάδες έλεγχοι που έκαναν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Συγκεκριμένα, σε «11.651 ελέγχους βεβαιώθηκαν 190 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 8 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l».

Ήταν μια ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, που πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 6 Οκτωβρίου 2025 και οι μόλις οκτώ οδηγοί που εντοπίστηκαν πάνω από το επιτρεπτό όριο ήταν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα.

«Ίσως να είναι ένα δείγμα ότι οι οδηγοί κατάλαβαν ότι, αφενός, δεν πρέπει να οδηγούμε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, και, αφετέρου, ότι οι έλεγχοι ήρθαν και θα μείνουν», λέει αξιωματικός της Τροχαίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, «οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».