Η επιχείρηση επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής, όμως με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες θεωρείται δεδομένο, πως θα χρειαστεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας για τον απεγκλωβισμό τους.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι πτήσεις έχουν απαγορευτεί από και προς τις χώρες που έχουν δεχθεί χτυπήματα από το Ιράν, με συνέπεια οι Έλληνες πολίτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι και να αδυνατούν επί του παρόντος να επιστρέψουν στην πατρίδα. Οι προσπάθειες του Υπουργείου Εξωτερικών επικεντρώνονται στον συντονισμό των κατά τόπους πρεσβειών των εμπλεκόμενων χωρών, προκειμένου να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία με τους εγκλωβισμένους πολίτες και να καταγραφεί ο ακριβής αριθμός όσων επιθυμούν την επιστροφή τους στη χώρα μας, από το Ισραήλ και τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Χθες Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής όλων των ελληνικών πρεσβειών και των προξενείων, στις εμπλεκόμενες χώρες, προκειμένου να ενημερωθεί το ΥΠ.ΕΞ. για την κατάσταση που επικρατεί και τους εγκλωβισμένους Έλληνες πολίτες αλλά και να δοθούν οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει.

Η κατάσταση που καλείται να διαχειριστεί το ΥΠ.ΕΞ. είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς παρότι ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για την εγγραφή των πολιτών που επιθυμούν τον επαναπατρισμό τους από τις δέκα εμπλεκόμενες χώρες της περιοχής, η επιστροφή τους επί του παρόντος είναι αδύνατη, καθώς ο εναέριος χώρος των εν λόγω χωρών είναι κλειστός.

Κατά συνέπεια όσοι επιθυμούν την επιστροφή τους στην Ελλάδα, βρίσκονται πλέον εγκλωβισμένοι για άγνωστο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου διαμένουν περίπου 15.000 Έλληνες, εκ των οποίων τουλάχιστον 2.500 έχουν κάνει αίτηση στην πλατφόρμα για τον επαναπατρισμό τους.

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση και για τους Έλληνες τουρίστες που βρίσκονται στο Ισραήλ, στο Ντουμπάϊ αλλά και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Μέσης Ανατολής. Για αρκετούς εξ αυτών έχει ήδη ολοκληρωθεί ή πρόκειται να ολοκληρωθεί η προπληρωμένη διαμονή τους σε ξενοδοχεία, οπότε είτε θα πρέπει να την παρατείνουν, ή να βρουν άλλες λύσεις, με δεδομένο ότι έχοντας κάνει τον προγραμματισμό τους, δεν έχουν τη δυνατότητα για περαιτέρω έξοδα.

Η εντολή που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΞ. προς τις πρεσβείες και τα προξενεία είναι να τους βοηθήσουν στην ανεύρεση προσωρινών καταλυμάτων, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, να τους φιλοξενήσουν μέχρι να μπορέσουν να αναχωρήσουν για τη χώρα μας.

Επίσης, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων τουριστών που κατά την έναρξη των επιθέσεων ταξίδευαν προς Ασιατικές χώρες με ενδιάμεσο σταθμό το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με συνέπεια επίσης να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Πάντως, στην Αθήνα έχει ήδη καταρτιστεί το σχέδιο για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων, με βασικό στόχο, να προλάβει η Ελλάδα να είναι από τις πρώτες χώρες που στείλει αεροπλάνα για να μεταφέρει τους πολίτες της. Ωστόσο αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς πολλές χώρες βρίσκονται σε αναμονή για να επαναπατρίσουν αντίστοιχα πολίτες τους.

Υπό σκέψη είναι ακόμη και η επιστράτευση στρατιωτικών αεροσκαφών, αν δεν βρεθεί άλλη λύση για την έγκαιρη επιστροφή των πολιτών με κανονικές πτήσεις.