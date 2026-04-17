Χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ηλικίας κάτω των 12 ετών, είχε στην κατοχή του ένας 46χρονος, που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας ενημέρωσαν την Europol ότι εντόπισαν «χρήστες που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων».

Από τη χώρα μας, ύστερα από έρευνα που έγινε, κατέληξαν στην ηλεκτρονική ταυτότητα του 46χρονου και διαπιστώθηκε ότι «είχε μεταφορτώσει σε εφαρμογή αποθήκευσης νεφοϋπολογιστικού χώρου (cloud), φάκελο με 171 αρχεία οπτικοακουστικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων».

Χθες το πρωί αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Όπως όμως διαπιστώθηκε, όταν έγινε έλεγχος για το ποινικό του παρελθόν, ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Συγκεκριμένα, το 2013 έχει απασχολήσει στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα.

Τα ψηφιακά πειστήρια που βρήκαν οι αστυνομικοί θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.