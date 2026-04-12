Η νύχτα έγινε μέρα στον Βροντάδο, αφού χιλιάδες ρουκέτες φώτισαν τον ουρανό, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και επιβεβαιώνοντας, έπειτα από ημέρες αβεβαιότητας και έντονης συζήτησης, ότι ο φετινός ρουκετοπόλεμος όχι μόνο θα διεξαγόταν, αλλά και θα συγκέντρωνε ξανά το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρει το politischios.gr, το ιστορικό έθιμο πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τα συνεργεία του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής να προχωρούν σε ρίψεις από τις προκαθορισμένες θέσεις, μέσα σε ένα πλαίσιο που είχε στόχο την καλύτερη οργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή της βραδιάς.

Η εικόνα ανάμεσα στις δύο ενορίες ήταν, για μία ακόμη χρονιά, εντυπωσιακή, με τον ουρανό να φωτίζεται ασταμάτητα και το θέαμα να καθηλώνει κατοίκους και επισκέπτες.

Πλήθος κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Ο φετινός ρουκετοπόλεμος τράβηξε για μία ακόμη χρονιά τα βλέμματα, με εκατοντάδες επισκέπτες από την Τουρκία και άλλες χώρες του εξωτερικού να κατακλύζουν τον Βροντάδο, επιβεβαιώνοντας ότι το έθιμο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης της αναστάσιμης περιόδου στη Χίο.

Την ίδια ώρα, δεκάδες ειδησεογραφικά πρακτορεία και δημοσιογραφικές αποστολές από ολόκληρο τον κόσμο βρέθηκαν ανάμεσα στις δύο ενορίες, προκειμένου να καταγράψουν το φαντασμαγορικό έθιμο και να μεταφέρουν εικόνες από μία από τις πιο ιδιαίτερες πασχαλινές παραδόσεις της Ελλάδας.

Από την αβεβαιότητα στην κανονική διεξαγωγή

Η φετινή πραγματοποίηση του εθίμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη το κλίμα που είχε προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες. Για μεγάλο διάστημα, η διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου παρέμενε αβέβαιη, καθώς οι συσκέψεις των ρουκετατζήδων δεν είχαν οδηγήσει σε ξεκάθαρη απόφαση, με το ενδεχόμενο ματαίωσης να παραμένει ανοιχτό μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Οι έντονες πιέσεις, οι έλεγχοι και το βαρύ κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους εμπλεκόμενους, ενώ οι τελικές αποφάσεις μετατίθεντο διαρκώς. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτιμούσαν ότι το βράδυ της Ανάστασης θα κρινόταν επιτόπου αν το έθιμο θα πραγματοποιηθεί ή όχι.

Τελικά, η οριστική απόφαση ελήφθη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, οπότε ξεκαθάρισε ότι ο ρουκετοπόλεμος θα διεξαχθεί κανονικά. Στις 18:00 ξεκίνησε από το Πετροκάραβο η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της φετινής αναστάσιμης διαδικασίας. Λίγο αργότερα, τα συνεργεία κατευθύνθηκαν στις θέσεις ρίψης, ενώ προβλέφθηκαν και συγκεκριμένες παύσεις στις ρίψεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής προσέλευση του κόσμου στις δύο ενορίες.

Πηγή: politischios.gr