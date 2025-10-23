Επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, έξω από το κτήριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Μεταξουργείο, όταν οι Αρχές έκαναν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου – λάμψης κατά εκπαιδευτικών.

Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, οι οποίοι τάσσονται κατά της σύμπτυξης 15 τμημάτων, σε 12 σχολεία της περιοχής.

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα», που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Δείτε φωτογραφίες από το περιστατικό:

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη