Με ισχυρές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες που φέρνουν χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και χιόνια στα ορεινά, θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου!

Η θερμοκρασία «κατρακύλησε» κατά τη διάρκεια της Τρίτης ώστε το ξημέρωμα της 28ης να διαμορφωθεί η πιο κρύα ημέρα – μέχρι σήμερα – στη Φθιώτιδα.

Ενδεικτικά στη Λαμία ο υδράργυρος ήταν στους 17 βαθμούς τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και 24 ώρες αργότερα έπεσε στους 8,4!

Στα πιο ορεινά όμως ο υδράργυρος έπεσε ακόμη και 5 βαθμούς χαμηλότερα, ενώ χιόνισε και πάλι στις κορυφές. Η πρόβλεψη ήθελε τις χιονοπτώσεις να κατεβαίνουν μέχρι τα 1.200 μέτρα και επαληθεύτηκαν αρχικά από την εικόνα που έχουμε από το Καταφύγιο Οίτης (στα 1.240 μέτρα).

Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα όμως μαζί με μπουμπουνητά άρχισε να χιονίζει στη Στάγια (Πλάτανος) στη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης σε υψόμετρο 900 μέτρων.

Τα χαρακτηριστικά βίντεο από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γρηγόρη Παπαγεωργίου

«Στάγια (Πλάτανος) ορεινή δυτική Φθιωτιδα,υψομ.900μ.. Ξεκίνησε και συνεχίζεται η χιονόπτωση με αμείωτη ένταση, η οποία συνοδεύεται και από κεραυνούς. Ένα περίεργο φαινόμενο, ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 2026. Αν συνεχιστεί, τα πρώτα θύματα, θα είναι τα κλαδιά των δέντρων, που δεν έχουν ρίξει ακόμα τα φύλλα τους…», γράφει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γρηγόρης Παπαγεωργίου.

ΠΗΓΗ: lamiareport.gr