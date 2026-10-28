Στα λευκά ξύπνησαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου τα υψηλότερα ορεινά τμήματα της Καρδίτσας, καθώς οι χιονοπτώσεις που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έντυσαν στα λευκά περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων.

Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net, στα μεγαλύτερα υψόμετρα η χιονόπτωση συνεχίστηκε για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να σημειωθεί χιονόστρωση, ενώ παροδικά χιόνισε και σε χαμηλότερα σημεία.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η εικόνα στους αυχένες Αγίου Νικολάου, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, και Τυμπάνου, στα 1.650 μέτρα, όπου το ύψος του χιονιού προσεγγίζει τα 20 εκατοστά.

Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει εργασίες αποχιονισμού από μισθωμένα μηχανήματα, προκειμένου να διατηρηθεί ανοικτό το οδικό δίκτυο στις ορεινές περιοχές.

Οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν προς τα συγκεκριμένα σημεία καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή κατάλληλα χειμερινά ελαστικά.

Βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Στα υπόλοιπα τμήματα του νομού συνεχίζεται η βροχόπτωση, με τα ύψη βροχής να κυμαίνονται περίπου μεταξύ 10 και 20 χιλιοστών.

Παράλληλα, η θερμοκρασία βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Στην πόλη της Καρδίτσας ο υδράργυρος βρίσκεται κοντά στους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά η θερμοκρασία υποχωρεί στους 2 με 3 βαθμούς.