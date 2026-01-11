Παρά τις ήπιες καιρικές συνθήκες και την έλλειψη επαρκούς χιονόπτωσης στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αρκετά χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας κατέγραψαν μια καλή επισκεψιμότητα την περίοδο των εορτών, κυρίως από επισκέπτες που αναζητούσαν χειμερινές αποδράσεις, βόλτες στο βουνό και δραστηριότητες αναψυχής.

Εξαίρεση αποτέλεσε το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα-Καϊμακτσαλάν, το μοναδικό που διέθετε επαρκή χιονοκάλυψη και λειτούργησε κανονικά για σκι και snowboard. Οι υπεύθυνοι των χιονοδρομικών κέντρων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αλλαγή του καιρού από το προσεχές Σαββατοκύριακο θα επιτρέψει την πλήρη ανάπτυξη της χειμερινής δραστηριότητας.

Παράλληλα, κοινός τόπος στις δηλώσεις τους είναι ότι η βιωσιμότητα των χιονοδρομικών περνά πλέον μέσα από τη λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με παράλληλες δράσεις και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Άλλωστε τα χιονοδρομικά κέντρα μπορούν να ενισχύσουν συνολικά το τουριστικό προϊόν και όχι μόνο τη χειμερινή σεζόν.

Μοναδικό με πλήρη χιονοδρομία το Καϊμακτσαλάν

Υψηλές πληρότητες κατέγραψε ο Παλιός Άγιος Αθανάσιος στον νομό Πέλλας όχι μόνο από απλούς επισκέπτες αλλά και από σκιέρ καθώς ο Βόρας ήταν το μοναδικό βουνό όπου οι χιονοπτώσεις επέτρεψαν την πλήρη ανάπτυξη της χιονοδρομικής δραστηριότητας. Ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρα-Καϊμάκτσαλάν, Θάνος Παναγιωτόπουλος, τονίζει ότι την περίοδο των εορτών η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη: «Είχαμε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα σε όλη τη διάρκεια των γιορτών, με κόσμο από όλη την Ελλάδα. Το χιονοδρομικό μας ήταν ουσιαστικά το μοναδικό που είχε αρκετό χιόνι για κανονική χιονοδρομία. Υπήρξαν πολύ καλές πληρότητες και πολύ μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας σε σχέση με πέρσι. Μετά τις γιορτές, η κίνηση συνεχίζεται κυρίως τα Σαββατοκύριακα».

Παρνασσός: Καλή τουριστική κίνηση στις γιορτές αλλά περιορισμένη χιονοδρομική δραστηριότητα

Αρκετό κόσμο δέχθηκε την περίοδο των εορτών η Αράχωβα, ένας από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Ωστόσο, η περιορισμένη χιονόπτωση στον Παρνασσό δεν επέτρεψε την πλήρη ανάπτυξη της χιονοδρομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου να έχουν πάει κυρίως για βόλτα και αναψυχή. Όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, Σωτήρης Γιαννόπουλος, «φέτος, την περίοδο των γιορτών, είχαμε περιορισμένο χιόνι, με αποτέλεσμα να λειτουργούν μόνο δύο πίστες και μία παιδική. Αναμένουμε από το Σαββατοκύριακο νέες χιονοπτώσεις, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη λειτουργία των πιστών».

Ο Παρνασσός αποτελεί το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, με δύο επιμέρους χιονοδρομικές περιοχές, σημαντικό μήκος πιστών και σύγχρονες υποδομές.

«Γενικά καταγράφουμε υψηλή επισκεψιμότητα όταν έχει χιόνι, όπως πέρσι, που μόνο ανήμερα των Θεοφανείων, κόψαμε 7.150 εισιτήρια», σημειώνει ο κ. Γιαννόπουλος, προσθέτοντας ότι όταν υπάρχουν κανονικές χιονοδρομικές συνθήκες, η επισκεψιμότητα φτάνει κατά μέσο όρο τα 1.000 άτομα τις καθημερινές και τα 4.000 έως 6.000 άτομα ημερησίως, τα Σαββατοκύριακα.

Όπως επισημαίνει, το χιονοδρομικό διαθέτει τη δυναμικότητα να εξυπηρετεί πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών ημερησίως, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο οργανωμένα και σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταθερά υψηλή επισκεψιμότητα, με τον Παρνασσό να παραμένει σημείο αναφοράς για τον χειμερινό τουρισμό, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, της ύπαρξης επαρκούς χιονοκάλυψης.

Καλάβρυτα: Στο χιονοδρομικό για βόλτα την περίοδο των εορτών, αναμονή για snowboard και σκι

Ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Αλέξης Άγριος, σημειώνει ότι το χιονοδρομικό από τις 20 Δεκεμβρίου δεχόταν επισκέπτες αν και οι πίστες για σκι και snowboard δεν λειτουργούσαν καθώς το χιόνι δεν ήταν αρκετό. «Η κίνηση ήταν σε πάρα πολύ καλά επίπεδα δεδομένων των συνθηκών και μέχρι στιγμής έχουμε θετικές εντυπώσεις. Την εορταστική περίοδο συνολικά πάνω από 35.000 άτομα επισκέφθηκαν το χιονοδρομικό, είτε για βόλτα, είτε για δραστηριότητες και μουσικά events, όπως το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς. Αν από το Σαββατοκύριακο έχουμε την απαραίτητη χιονόστρωση, ελπίζουμε να ξεκινήσει και η λειτουργία των πιστών, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών αφορά στη χιονοδρομία».

Όπως τονίζει, «η κλιματική αλλαγή προκαλεί έντονες αυξομειώσεις και τα χιονοδρομικά πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Το άνοιγμα εκτός χειμερινής περιόδου και οι παράλληλες δραστηριότητες είναι η μόνη ουσιαστική λύση για τη βιωσιμότητά τους». Στα Καλάβρυτα, μετά τον εκσυγχρονισμό της περιόδου 2022-2023 με επένδυση σε σύγχρονες υποδομές, προγραμματίζονται δράσεις όλο τον χρόνο, ακόμη και λειτουργία την περίοδο του Πάσχα.

Φαλακρό: Σε πλήρη ετοιμότητα, αναμένοντας νέες χιονοπτώσεις

Το Φαλακρό συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα χιονοδρομικά της Βόρειας Ελλάδας. Όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΜ-Θ, Αργύρης Πατακάκης, η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων σε όλη τη χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. «Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού έχει ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά, ωστόσο τις ημέρες των εορτών η χιονοκάλυψη που υπήρχε δεν διατηρήθηκε, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν στο λιώσιμο του χιονιού».

«Τα σαλέ στη βάση και στην κορυφή λειτουργούν κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ αναμένονται νέες χιονοπτώσεις ώστε να τεθούν σε λειτουργία και οι πίστες για τους φίλους χιονοδρόμους. Τα προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις και τις πιστοποιήσεις έχουν λυθεί και το χιονοδρομικό λειτουργεί πλέον κανονικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού. Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες στα λιφτ, λειτουργούν τρεις καρέκλες, ενώ έχει επισκευαστεί και το σαλέ στην κορυφή, το οποίο βρισκόταν σε εγκατάλειψη. Παράλληλα, έχουν γίνει βελτιώσεις στις υποδομές στη βάση και στο αναβατικό», επισημαίνει ο κ.Πατακάκης. Όπως τονίζει, «φέτος βάλαμε ένα λιθαράκι» και αναμένουμε ο καιρός να βοηθήσει ώστε να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο.

Την ίδια ώρα, υπάρχει σαφές πλάνο για τη λειτουργία του χιονοδρομικού και εκτός χειμερινής περιόδου. Όπως αναφέρει ο κ.Πατακάκης, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, ύψους 150.000 ευρώ, για την ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων, με στόχο το Φαλακρό να είναι βιώσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνο

Ανήλιο: Επενδύσεις και δράσεις 365 ημέρες τον χρόνο

Αρκετό κόσμο δέχτηκε την περίοδο των εορτών και το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου, χωρίς βέβαια το χιόνι να είναι στα επιθυμητά επίπεδα. Ο διευθυντής Βασίλης Τζουμάκας υπογραμμίζει ότι, παρότι άνοιξαν κάποιες πίστες και λειτούργησαν τα λιφτ, ο στόχος είναι η λειτουργία όλο τον χρόνο: «Η στρατηγική μας είναι να προσελκύουμε κόσμο 365 ημέρες τον χρόνο. Από το 2022 ξεκινήσαμε μουσικά φεστιβάλ και πολλές δράσεις, ποδηλατικές και γενικά αθλητικές, που φέρνουν επισκέπτες και εκτός χειμώνα. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιφτ και έχουμε πλέον ένα σύγχρονο και αξιόλογο χιονοδρομικό».

Και στο Ανήλιο προσβλέπουν στο να ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες τον Ιανουάριο την ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου και κυρίως των χιονοδρόμων.

Νάουσα- Βέρμιο: Περισσότερος κόσμος και εκτός χειμώνα

Ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, επισημαίνει ότι πέρσι η χρονιά ήταν καλύτερη λόγω περισσότερου χιονιού, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η τουριστική κίνηση στην περιοχή κινείται ανοδικά: «Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερους επισκέπτες συνολικά, και μάλιστα περισσότερους το καλοκαίρι. Το επόμενο διάστημα έχουμε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η “Νάουσα – Πόλη του Οίνου”. Παράλληλα, μετά από δέκα χρόνια που ήταν κλειστό, το ξενοδοχείο “Βέρμιο” στον Άγιο Νικόλαο οδηγείται σε διεθνή διαγωνισμό για μακροχρόνια παραχώρηση».

Σε ό,τι αφορά το χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια, ο διευθυντής Θανάσης Στυλιανού, αναφέρει ότι η επισκεψιμότητα υπήρξε και φέτος, κυρίως χάρη στην τεχνητή χιόνωση: «Περιμένουμε τις νέες χιονοπτώσεις με τα κρύα που έρχονται. Έχουμε κόσμο και εκτός χιονοδρομικής περιόδου και περιμένουμε ακόμα περισσότερο, καθώς προχωρήσαμε σε ανακαίνιση του ξενοδοχείου 3-5 Πηγάδια. Στόχος μας είναι να έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο, με δράσεις που αναπτύσσουμε, όπως σηματοδοτημένα πεζοπορικά και ποδηλατικά μονοπάτια, καθώς και αθλητικές διοργανώσεις».

