Σάλος έχει ξεσπάσει στη Χίο, μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών Καθηγητριών εναντίον ενός Καθηγητή Μαθηματικών, σε Λύκειο του νησιού, ο οποίος φέρεται να αυνανιζόταν μπροστά τους.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν αρχικά σε Σχολείο του Βροντάδου και στη συνέχεια σε Σχολείο της πόλης της Χίου.

Η πρώτη καταγγελία προκάλεσε άμεση αντίδραση της Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον Καθηγητή να τίθεται σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών για έναν μήνα και να διατάσσεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), για τη διερεύνηση των καταγγελιών.

Παράλληλα, ο ίδιος, απομακρύνθηκε άμεσα από τη σχολική μονάδα, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Καθηγητής παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εκπαίδευσης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του.

Ο ίδιος, από την πλευρά του, αρνήθηκε τις σε βάρος του καταγγελίες.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και στους γονείς.

Μια μητέρα μαθήτριας, σε επιστολή της, ανέφερε ότι η κόρη της διαμαρτύρεται για την «περίεργη συμπεριφορά» του Καθηγητή και ζητά να παρθούν άμεσα μέτρα.

Η ΕΔΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: alithia.gr