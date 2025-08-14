Συγκλονιστικές εικόνες φτάνουν από τη Χίο, όπου η πυρκαγιά, που μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, έχει αφήσει πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και ανυπολόγιστη οικολογική ζημιά.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Meteo, βασισμένη σε δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) είχαν ήδη καεί περίπου 42.466 στρέμματα γης.



Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στο πύρινο μέτωπο της βόρειας Χίου, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Η πτώση της έντασης των ανέμων προσέφερε πολύτιμη ανάσα στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες για τρίτο 24ωρο συνεχίζουν την εξαντλητική μάχη με τις φλόγες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, ενισχυμένες από πρόσθετα συνεργεία που παραμένουν στο νησί, εκατοντάδες εθελοντές, καθώς και κάτοικοι και επισκέπτες. Στόχος είναι ο περιορισμός των εστιών σε δύσβατες περιοχές, όπως τα Κηπούρια, τα Φυτά και τα Καμπιά.

Από το πρωί, στην προσπάθεια συνδράμουν επιπλέον δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν από αέρος για να ενισχύσουν την κατάσβεση.

Την ίδια στιγμή, το politischios.gr έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακά –αλλά και συγκλονιστικά– πλάνα από drone, που αποτυπώνουν το εύρος της καταστροφής στη βόρεια Χίο. Το βίντεο καταγράφει τη σοβαρή οικολογική ζημιά, με καμένες δασικές εκτάσεις, κατεστραμμένες περιουσίες και χαμένα τοπία ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.