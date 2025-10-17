Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Είκοσι τέσσερις αλλοδαποί εντοπίστηκαν στον Παντουκιό Χίου, ενώ ακόμη πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο χωρίς τις αισθήσεις τους, απεγκλωβίστηκαν από δύσβατη, βραχώδη περιοχή, μετά από επιχείρηση διάσωσης. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 10:30 χθες το βράδυ μετά από πρόσκρουση λέμβου στην ακτογραμμή της περιοχής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πέντε άτομα να εγκλωβιστούν σε δυσπρόσιτο σημείο.

Συνολικά δέκα από τους αλλοδαπούς μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες του συμβάντος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.