Ειδικότερα, στο πλαίσιο ερευνών για την παράνομη κατοχή, κατασκευή, χρήση, διακίνηση και εμπορία βεγγαλικών εν όψει Πάσχα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, εντόπισαν σε ρέμα της περιοχής 1.181 αυτοσχέδιες ρουκέτες και 2 βάσεις ρίψης ρουκετών (ρουκετοσύρτες).

Οι ρουκέτες και οι βάσεις κατασχέθηκαν, ενώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.