Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», σημαίας Κύπρου, και έτσι λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής σήμανε λήξη συναγερμού στο λιμάνι της Χίου.

Αφότου ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε κίνδυνος και έτσι το πλοίο αναχώρησε με προορισμό τον Πειραιά.

Στο λιμάνι της Χίου είχαν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και του Λιμενικού μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για βόμβα.

Όλοι οι επιβάτες και τα οχήματα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου για να γίνει έρευνα. Στο πλοίο έφτασε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίο-Πειραιά και μετέφερε 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, καθώς και 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα.