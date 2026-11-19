Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 62χρονο οδηγό φορτηγού στη Χίο έπειτα από τροχαίο με εγκατάλειψη. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με το φορτηγό να συγκρούεται με έναν 56χρονο που κινείτο με μοτοποδήλατο.

Ο οδηγός του φορτηγού παρέσυρε τον 56χρονο και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο. Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε μάλιστα ότι ο 62χρονο βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χίου.

Πηγή: PolitisChios