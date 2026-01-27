Ένας μεθυσμένος στρατιωτικός συνελήφθη την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, στη Χίο, καθώς όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο εκείνος αντιστάθηκε και προκάλεσε φθορές σε περιπολικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τον άνδρα συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης οχήματος, της βίας κατά υπαλλήλων και της πρόκλησης φθορών, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε απόγευμα και όπως αναφέρει η αστυνομία «στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την οδήγηση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος».

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος της γυναίκας που ήταν μαζί του – επίσης ελληνικής καταγωγής -, για το αδίκημα της εξύβρισης, «καθόσον με ενέργειές της, δυσχέρανε το έργο των αστυνομικών».

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Χίου.