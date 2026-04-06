Στο Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν το βράδυ της Κυριακής πέντε νεαροί, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στον Βροντάδο, με τους τέσσερις να κρίνονται αναγκαίο να παραμείνουν για νοσηλεία στη Χειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politischios.gr, η έκρηξη προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αυτοσχέδιων ρουκετών του γνωστού εθίμου.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στα επείγοντα, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.