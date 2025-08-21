Τον δρόμο για τις φυλακές Χίου παίρνει ο 33χρονος από την Ελάτα, ο οποίος επιτέθηκε με ρέπλικα όπλου στη σύντροφό του τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου, σε περιοχή του Πυργίου.

Σύμφωνα με το politischios.gr, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα Χίου, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, που σχετίζονται με απόπειρα βιασμού και την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή γυναίκα, αλβανικής καταγωγής από το Πυργί, βρέθηκε αιμόφυρτη μετά από χτυπήματα στο κεφάλι με τη λαβή ρέπλικας όπλου. Για καλή της τύχη, οι φωνές της ακούστηκαν από περαστικό, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χίου.

Η γυναίκα, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρινός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου.