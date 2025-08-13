Συγκλονιστική η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Fire Fighting Greece, μέσω της οποίας αποτυπώνεται η εξάντληση, η κούραση και η ταλαιπωρία των πυροσβεστών, έπειτα από ατελείωτες ώρες μάχης με τις φλόγες.

Το στιγμιότυπο καταγράφει την ένταση και τη σκληρότητα της μάχης τους, που θυμίζει πόλεμο, όχι με ανθρώπους, αλλά με τη φύση.

Η φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη βορειοδυτική Χίο, άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές.

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ……… Χίο pic.twitter.com/FbHPwWdIXP — Fire Fighting Greece (@FightingGreece) August 13, 2025

Η περιοχή της Βολισσού και οι γύρω περιοχές έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, με το πράσινο τοπίο να έχει γίνει στάχτη και τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ενδεικτικά, το πρατήριο καυσίμων στην είσοδο της Βολισσού καταστράφηκε τελείως, ενώ το δίκτυο ηλεκτροδότησης κατέρρευσε, αφήνοντας τα χωριά χωρίς ρεύμα και δυσκολεύοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Αυτές οι εικόνες αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς και τη δύναμη του ανθρώπινου αγώνα μπροστά σε τέτοιες καταστροφές.