Ένας 33χρονος άντρας, από το χωριό Ελάτα της Χίου, συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (17/8) διότι είχε επιτεθεί και τραυματίσει σοβαρά την πρώην σύντροφό του. Σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η γυναίκα, περίπου 30 ετών, ξένης καταγωγής, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χίου με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρηνός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου και σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού Αιγαίου της ΕΡΤ, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στο χωριό Πυργί, επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα την πρώην σύντροφο, μετά από διαπληκτισμό μαζί της. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν κατά τον εντοπισμό του και κατασχέθηκαν, σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου, καθώς και ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.