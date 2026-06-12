Μια άγρια δολοφονία συγκλονίζει την κοινωνία της Χίου, με θύμα έναν 31χρονο άνδρα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη (11/6), όταν ένας 51χρονος κατάφερε βαριά τραύματα με μαχαίρι στον ανιψιό του.

Το θύμα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 31χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν την Πέμπτη στη σύλληψη του 51χρονου δράστη, μετά την τραγική κατάληξη του ανιψιού του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη ποινική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες: Ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης και των ερευνών για την υπόθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι με το οποίο διαπράχτηκε το φονικό, το οποίο έχει μήκος 16,5 εκατοστά.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως οι δύο άνδρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, είχαν έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος όμως γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.