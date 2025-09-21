Καθυστέρηση σημειώθηκε στον απόπλου του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θαλασσίτης», σημαίας Κύπρου, καθώς πραγματοποιήθηκε αποβίβαση όλων των επιβατών και οχημάτων του στο λιμάνι της Χίου, λόγω διερεύνησης καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Στο λιμάνι μετέβησαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίο-Πειραιά και είχε 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα.