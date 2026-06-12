Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε ένας 31χρονος στη Χίο. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου στη σύλληψη του 51χρονου δράστη, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τις βαρύτατες κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Το χρονικό της μοιραίας συμπλοκής στην πόλη

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το περιστατικό έγινε κατά τις βραδινές ώρες της 10ης προς 11η Ιουνίου μέσα στην πόλη της Χίου. Οι δύο άνδρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, είχαν έναν έντονο φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος όμως γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Ο 51χρονος δράστης, χρησιμοποιώντας σωματική βία και ένα αιχμηρό αντικείμενο, κατάφερε ένα βαθύ και σφοδρό πλήγμα στην κοιλιακή χώρα του 31χρονου, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος.

Το θύμα διακομίσθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου και υποβλήθηκε αμέσως σε χειρουργική επέμβαση.

Ο άνδρας τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την τραγωδία στη Χίο

«Συνελήφθη, χθες (11-06-2026) στη Χίο, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς, βραδινές ώρες της 10/11-06-2026 στην πόλη της Χίου, μετά από διαπληκτισμό που είχε με 31χρονο ημεδαπό, τον τραυμάτισε σοβαρά με χρήση αιχμηρού αντικειμένου και σωματική βία, στην κοιλιακή χώρα.

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και λίγο πριν το μεσημέρι χθες (11-06-2026), υπέκυψε στα τραύματα του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου»