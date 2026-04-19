Συνελήφθη άνδρας για παιδική πορνογραφία στον Χολαργό, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό, για ανήλικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος αναρτούσε φωτογραφίες από τις εξορμήσεις τους, στην ομάδα που είχε φτιάξει στο διαδίκτυο. Σημειώνεται πως στην κατοχή του βρέθηκαν 171 αρχεία με οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Την περασμένη Πέμπτη έγινε επιτόπια έρευνα στην κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού και κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι, με εκατοντάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.