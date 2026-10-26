Σε αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στην περιοχή του Χολαργού, εξαιτίας σοβαρής φθοράς που παρουσιάστηκε στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, το μέτρο τέθηκε σε άμεση εφαρμογή στην οδό Καρπάθου, όπου καταγράφηκε καθίζηση του εδάφους. Για λόγους ασφαλείας και προς αποφυγή ατυχημάτων, η διέλευση των αυτοκινήτων έχει απαγορευθεί πλήρως στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα συνεργεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν αυτοψία για να εκτιμήσουν την έκταση της ζημιάς, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Μέχρι τότε, συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται στο σημείο να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις σχετικές υποδείξεις.